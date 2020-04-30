Председатель «Опоры России» в Хабаровском крае провёл в Сбербанке контрольную закупку кредита под 0%

30 Апр 2020 2020-04-30T08:14:33+03:00

Кредит под 0% можно взять только на выплату заработной платы на срок до 12 месяцев

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Председатель «Опоры России» в Хабаровском крае Сергей Мазунин решил лично узнать о том, как в Сбербанке можно получить беспроцентный кредит. Контрольная закупка кредита под зарплату была проведена в офисе Сбербанка совместно с одним из предпринимателей Хабаровска.

Все операции, кроме финального подписания договора были проведены дистанционно в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Напомним, в рамках государственной программы кредит под 0% годовых предназначен для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По условиям этой программы кредит под 0% можно взять только на выплату заработной платы на срок до 12 месяцев. Его размер определяется исходя из численности трудоустроенных сотрудников, по которым идут официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ с учетом районного коэффициента.

Сергей Мазунин, председатель «Опоры России» в Хабаровском крае:

- Сегодня перед нами стоит большой вызов. В первую очередь в Сбербанке я вижу заботу о клиентах. Здесь предусмотрены все меры предосторожности и защиты здоровья сотрудников и клиентов. Сбербанк всегда был флагманом цифровизации, это особенно важно именно сейчас, когда посещения общественных мест, в том числе офисов банка должны быть сведены к минимуму. Более 70 % обращений от предпринимателей сюда поступает и обрабатывается онлайн. Если изначально нормативные акты и реализация государственной программы по поддержке бизнеса шли достаточно тяжело, то сейчас мы видим, что работа выстроена. Необходимые меры поддержки по этой госпрограмме оказываются. Безусловно, есть необходимость ее усовершенствовать по размеру беспроцентного кредита и по срокам его погашения. Мы и дальше будем мониторить эту ситуацию. В партнерстве со Сбербанком будем аккумулировать предложения по всем каналам и выходить с ними в виде новых инициатив от «Опоры России» в Совет Федерации.

О программе

Сбербанк запустил массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0% в апреле. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19. Ставка по кредиту для ИП, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0,0% годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых.

По условиям программы срок ведения деятельности заемщика должен быть не менее одного года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.