2020-04-30T11:27:58+03:00
Здоровье

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 30 апреля: число заражений 536

Однако регион лидер на Дальне Востоке по количеству выздоровевших
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 30 апреля: число заражение 536Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 30 апреля: число заражение 536Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 30 апреля – общее число заражений за все время 536. Данные предоставлены на сайте стопкоронавирус.рф. Из общего количества излечились 73 человека, скончались пять, остальные получают лечение. Заболевание у них протекает в легкой форме.

Как отметили в региональном минздраве, домой сегодня выписали 17 пациентов, выздоровевших от COVID-19. Среди них жители Хабаровска, района имени Лазо и села Богородского Ульчского района в возрасте от четырех до 75 лет. Отметим также, что по количеству выздоровевших людей Хабаровский край – лидер на Дальнем Востоке.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции – чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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