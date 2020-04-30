2020-04-30T11:40:27+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Хабаровском крае: режим самоизоляции действует до 11 мая

Соответствующее постановление подписал Сергей Фургал
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Продление нерабочей недели в Хабаровском крае: режим самоизоляции действует до 11 маяПродление нерабочей недели в Хабаровском крае: режим самоизоляции действует до 11 маяФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Продление нерабочей недели в Хабаровском крае: режим самоизоляции действует до 11 мая. Соответствующее постановление подписал Сергей Фургал. Решение приняли с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Текст документа опубликован на сайте правительства.

- Ограничения продолжают действовать для предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, бытового обслуживания. Исключение составляют косметические, массажные и спа-салоны, парикмахерские, которым разрешено работать, соблюдая режим социального дистанцирования. Кроме того, до 11 мая жителям региона нельзя находиться в парках, скверах, пляжных зонах и на других территориях рекреационного назначения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Местному населению напоминают, что режим самоизоляции также продолжает действовать до 11 мая. Из дома можно выходить только когда возникла необходимость обращения за экстренной медпомощью, прямая угроза жизни и здоровью, а также когда надо проехать к месту работы, купить товары, работы, услуги, реализация которых не ограничена. Свободно могут передвигаться адвокаты и нотариусы для оказания профессиональной юридической помощи.

Согласно изменениям в перечне организаций, которым разрешено работать в условиях ограничений, лесозаготовительные предприятия, лизинговые компании, адвокатские службы, Нотариальная палата края, предприятия и организации, осуществляющие геологоразведку и добычу полезных ископаемых, полиграфическую деятельность, а также распространение продукции печатных СМИ, ряду других организаций и структур.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесли оптико-офтальмологические изделия, в том числе очки, линзы, источники питания для слуховых аппаратов, а также печатной продукции средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследование грабежа в ювелирном магазине закончилось в Хабаровске
Продление нерабочей недели в Хабаровском крае: режим самоизоляции действует до 11 мая
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 30 апреля: число заражений 536
Биробиджанка не согласилась с обвинением в нарушении карантина
Ангар в селе под Хабаровском обрушился во время пожара
Больше миллиарда рублей потратят на помощь бизнесу в Хабаровском крае
Председатель «Опоры России» в Хабаровском крае провел в Сбербанке контрольную закупку кредита под 0%
Под Хабаровском ремонтировать дороги начали раньше времени
В хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 года
Как будут работать офисы Сбербанка на майские праздники в Хабаровском крае
В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о теракте
Пожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском крае
«Управляйкам» в Биробиджане выдали раствор для дезинфекции подъездов
На проспекте в Хабаровске в двухэтажном доме потушили возгорание
Больше 28 тысяч человек обследовали на коронавирус в Хабаровском крае
Дачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАО
Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске
Дачные перевозки стартуют в мае в Комсомольске
Пробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 года
Родителям в Хабаровске сообщили о каникулах на дистанционном обучении
Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителя
Обстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500
На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на вечер 29 апреля 2020 года
Инженерно-математическая школа может появиться в Хабаровске
На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском крае