30 Апр 2020 2020-04-30T11:40:27+03:00

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Продление нерабочей недели в Хабаровском крае: режим самоизоляции действует до 11 мая. Соответствующее постановление подписал Сергей Фургал. Решение приняли с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Текст документа опубликован на сайте правительства.

- Ограничения продолжают действовать для предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, бытового обслуживания. Исключение составляют косметические, массажные и спа-салоны, парикмахерские, которым разрешено работать, соблюдая режим социального дистанцирования. Кроме того, до 11 мая жителям региона нельзя находиться в парках, скверах, пляжных зонах и на других территориях рекреационного назначения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Местному населению напоминают, что режим самоизоляции также продолжает действовать до 11 мая. Из дома можно выходить только когда возникла необходимость обращения за экстренной медпомощью, прямая угроза жизни и здоровью, а также когда надо проехать к месту работы, купить товары, работы, услуги, реализация которых не ограничена. Свободно могут передвигаться адвокаты и нотариусы для оказания профессиональной юридической помощи.

Согласно изменениям в перечне организаций, которым разрешено работать в условиях ограничений, лесозаготовительные предприятия, лизинговые компании, адвокатские службы, Нотариальная палата края, предприятия и организации, осуществляющие геологоразведку и добычу полезных ископаемых, полиграфическую деятельность, а также распространение продукции печатных СМИ, ряду других организаций и структур.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесли оптико-офтальмологические изделия, в том числе очки, линзы, источники питания для слуховых аппаратов, а также печатной продукции средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU