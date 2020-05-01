Обстановка в Хабаровском крае 1 мая 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость

1 Май 2020 2020-05-01T02:38:24+03:00

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Сегодня, 1 мая, В Хабаровске – ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью от +5 до +7, днем от +20 до +22, ветер юго-западный 7-17 м/с. На юге края местами дождь, температура ночью от +5 до +12, днем от +17 до +23, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В центральных районах небольшой дождь, местами дождь, температура ночью от +1 до +8, днем от +10 до +22, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На севере региона местами, преимущественно в Аяно-Майском и Охотском районах мокрый снег, температура ночью от -5 до +5, днем от -2 до +17, ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют влияние циклона с 1 по 2 мая в южных и центральных районах края. Непогода принесет с собой умеренные осадки преимущественно в виде дождя, усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 м/с. В связи со смещением циклона в Охотское море сложной будет метеорологическая обстановка 2-3 мая на севере, преимущественно в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах, где ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами налипание мокрого снега, усиление ветра до 18-23 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае в пределах от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По данным ТУ Роспотребнадзора в период с 20 по 26 апреля 2020 года зарегистрировали две тысячи 947 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю не превышен и составляет семья тысяч 264. После укусов клещей в больницы края обратились в общей сложности 259 человек.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU