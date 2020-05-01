1 Май 2020 2020-05-01T05:30:37+03:00

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На майских праздниках в Хабаровском крае ожидается дождь и ветер. Непогоду обеспечит очередной циклон. По прогнозам синоптиков, капризы природы придется наблюдать с 1 по 3 мая 2020 года на большей части региона.

- С выходом западного циклона в период с 1 по 2 мая на юге региона и в центральных районах края будут умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Также прогнозируют усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 м/с, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что когда циклон будет смещаться в Охотское море, наиболее сложная метеообстановка ожидается 2-3 мая. Преимущественно в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде мокрого снега и снега. Есть вероятность налипания мокрого снега, усиления ветра до 18-23 м/с.

Жителей края убедительно просят без особой необходимости не выходить из дома. Не исключена вероятность возникновения аварийных ситуаций. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU