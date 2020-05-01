Рецепт для самоизолированных набирает популярность в Хабаровском крае

1 Май 2020 2020-05-01T07:06:37+03:00

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Жители Хабаровского края активно включились в дистанционную акцию «Самый верный рецепт - домашний зоотерапевт!». Началась она с зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева. Сначала в социальной сети появились фотографии питомцев зоосада, а позже другие пользователи стали выкладывать фотографии со своими домашними животными.

- На сегодняшний день в акции участвуют уже больше 300 людей. Каждый из них фотографируется со своими питомцами, публикует в своем аккаунте и сопровождает их интересными и веселыми комментариями, - прокомментировали в краевом министерстве культуры.

Среди участников акции также известные люди. Своих питомцев показали Ольга Ушакова - председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики, д.м.н., Елена Переверзева - председатель союза неслышащей молодежи, сурдопереводчик, Василий Грановский - капитан ХК «СКА-Нефтяник», пятикратный чемпион мира, депутат Законодательной думы Хабаровского края. Также фотографии опубликовали Наталья Коваленко - председатель Хабаровской краевой организации «Зоозащита-ДВ», депутат Законодательной думы Хабаровского края; Виктор Лягущенко - председатель Общественного совета отцов города Хабаровска, педагог-психолог; Олег Белозеров - депутат Николаевского сельского поселения ЕАО, преподаватель ВУЗа, блогер. А также активисты ХКОО инвалидов по слуху «Вера».

Зоотерапевтическая акция продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU