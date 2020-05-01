Новый инструмент опробовали при тушении лесных пожаров в Хабаровском крае

1 Май 2020 2020-05-01T08:28:55+03:00

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В заповеднике «Большехехцирский» Хабаровского края природные пожары начали тушить с помощью нового инструмента. Речь идет о модернизированной малой лесной воздуходувке. По словам Юрия Кя, главного инженера по охране лесов в Большехехцирском заповеднике, она зарекомендовала себя «на отлично».

Отметим, что в охранной зоне близ реки Чирки госинспекторы тушили пожары 29 марта и 15 апреля. Огонь пришел с прилегающей территории района имени Лазо. Он охватил 13 гектаров нелесной площади. Ликвидировать очаги смогли менее, чем за одни сутки. Результата добились в том числе и с помощью нового инструмента. Кроме того, группы пожаротушения применяли тактику усиленного тушения в вечернее время, когда ветер стихает совсем, или перед тем, как сменить направление.

Специалисты отмечают, что возможной причиной возгораний становятся бесконтрольные сельхозпалы, которые устраивают местные жители. В Госпожнадзор района имени Лазо уже передали материалы по этим пожарам для расследования и определения точных причин возникновения и несвоевременного тушения на территории землепользователей, откуда и пришли природные пожары.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Пожалуйста, не жгите костры, не проводите огневые работы, не бросайте окурки. Помните, огонь из леса может добраться и до вашего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU