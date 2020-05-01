О начале навигации районах Хабаровского края рассказали в МЧС

1 Май 2020 2020-05-01T09:56:32+03:00

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О начале навигации в районах Хабаровского края рассказали в МЧС России по Хабаровскому краю. Выход лодок и катеров разрешат с 6 мая на реках Амурского района, с 12 мая – в границах прибрежной полосы Ванинского района, бухты Ванина, рек Бута, Хуту, Тумнин, Улике, с 12 мая – на морских и речных водоемах в Советско-Гаванском районе. С 1 мая выход для лодок и катеров разрешили в пределах границы Комсомольска-на-Амуре, Солнечного района, с 30 апреля началась навигация в городе Хабаровске.

Жителей региона убедительно просят не выходить на своих суднах на воду до начала навигации. Чтобы пресечь нарушения, инспекторы центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю патрулируют акватории.

Напомним, что при выходе на воду у судоводителей маломерных судов должны быть удостоверения на право управления. Судно должно пройти регистрацию и техническое освидетельствование в подразделениях государственной инспекции по маломерным судам. Оно должно быть укомплектовано спасательным жилетом, сигнальными фонарями, огнетушителем, медицинской аптечкой и другими спасательными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU