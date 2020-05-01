Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 1 мая 2020 года: число заражений 131

1 Май 2020 2020-05-01T11:18:44+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Еврейской автономной области к вечеру 1 мая 2020 года - общее число заражений достигло 131. Из них 13 вылечились, остальные получают лечение. Летальных исходов в регионе пока не зарегистрировали. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Среди пациентов жители Биробиджана, Облученского, Смидовичского и Октябрьского районов. В инфекционных госпиталях остаются 40 человек, из них 39 в Биробиджане и один в Облученской ЦРБ. Кроме того, 59 человек проходят лечение на дому амбулаторно. Отметим также, что 19 осужденных из БВК и бирской колонии изолировали на территории учреждений.

Кроме того, в инфекционном госпитале 11 провизорных коек госпиталя занимают пациенты с пневмониями и подозрением на COVID-19. При этом никто из заболевших на сегодняшний день не нуждается в кислородотерапии. На домашнем карантине остаются 680 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU