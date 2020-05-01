1 Май 2020 2020-05-01T12:11:41+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 1 мая 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 1 мая 2020 года – общее число зараженных составляет 566. Из них за последние сутки диагностировали 30 случаев. При этом пять новых пациентов старше 65 лет. Об этом сообщили в региональном минздраве. По данным на 30 апреля 2020 года, в крае излечились 73 человек, пять скончались.

Отметим также, что больше всего заболевших в Хабаровске – 389 человек. На втором месте по количеству заражений Ульчский район, где на сегодняшний день 117 человек. На третьем месте Советско-Гаванский район – где зафиксировали 29 случаев заражения.

Жителей края убедительно просят оставаться дома. Специалисты отмечают, что пик заболеваемости еще не пройдет. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации – чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку, обрабатывайте поверхности антисептиком.

ИСТОЧНИК KP.RU