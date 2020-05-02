Обстановка в Хабаровском крае 2 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

2 Май 2020 2020-05-02T02:59:57+03:00

На территории Хабаровского края властвует циклон с запада, а вместе с ним дождь и ветер Фото: Евгения МОЛОТОВА

На территории Хабаровского края властвует циклон с запада, а вместе с ним дождь и ветер

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 мая опасных метеорологических явлений не ожидается. Пришедший с запада циклон принесет с собой умеренные осадки и сильный ветер. В Хабаровске осадков не ожидается, температура ночью от +8 до +10, днем от до +21, ветер западный, юго-западный 8 м/с, порывы до 18 м/с. На юге региона облачно, вероятность дождя небольшая, столбик термометра ночью будет в пределах от +8 до 11, днем - в до +24, ветер юго-западный 3-5 м/с, порывы до 13 м/с. В центральных районах облачно, возможен дождь температура ночью до +8, днем до +18, ветер юго-западный, порывистый 2-7 м/с, порывы до 19 м/с. На севере края облачно с прояснениями, возможны ливневые дожди и мокрый снег, температура ночью от +5 до +9, днем до +20, ветер юго-западный, западный 9 м/с, порывы до 18 м/с.

В связи со смещением циклона в Охотское море наиболее сложная метеорологическая обстановка ожидается 2-3 мая в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском районах.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. С вероятностью 0,3 возможно повышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ до локального характера, без достижения критериев ЧС. Причины - сезонность.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU