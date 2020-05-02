2 Май 2020 2020-05-02T03:54:09+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 мая 2020 года Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 30 человек

Изменить размер текста: A A

Официальное количество больных коронавирусной инфекцией нового типа в Хабаровском крае по состоянию на вечер 1 мая составило 566 человек. За сутки выявлено 30 случаев заболевания. При этом, как сообщает краевой минздрав пятеро заболевших – люди старше 65 лет. Все они были в контакте с ранее выявленными больными.

Наибольшее количество случаев заболевания выявлено в Хабаровске и Хабаровском районе – 389 человек. Второе место в статистике занимает Ульчский район – здесь выявлено 117 больных. Наиболее благоприятная обстановка сложилась на севере края, в Аяно-Майском , Охотском, Тугуро-Чумиканском районе и районе имени Полины Осипенко, где пока не официально не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Количество вылечившихся от COVID-19 в Хабаровском крае на вечер 1 мая 2020 года составило 73 человека. Пятеро скончались.

В Хабаровском крае продолжает действовать режим самоизоляции. Власти региона просят жителей оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU