2020-05-02T03:54:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 мая 2020 года

За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 30 человек
Евгения МОЛОТОВА
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 мая 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 мая 2020 годаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Официальное количество больных коронавирусной инфекцией нового типа в Хабаровском крае по состоянию на вечер 1 мая составило 566 человек. За сутки выявлено 30 случаев заболевания. При этом, как сообщает краевой минздрав пятеро заболевших – люди старше 65 лет. Все они были в контакте с ранее выявленными больными.

Наибольшее количество случаев заболевания выявлено в Хабаровске и Хабаровском районе – 389 человек. Второе место в статистике занимает Ульчский район – здесь выявлено 117 больных. Наиболее благоприятная обстановка сложилась на севере края, в Аяно-Майском , Охотском, Тугуро-Чумиканском районе и районе имени Полины Осипенко, где пока не официально не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Количество вылечившихся от COVID-19 в Хабаровском крае на вечер 1 мая 2020 года составило 73 человека. Пятеро скончались.

В Хабаровском крае продолжает действовать режим самоизоляции. Власти региона просят жителей оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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