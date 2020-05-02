2 Май 2020 2020-05-02T05:52:35+03:00

В Комсомольске-на-Амуре волонтеры выполнили более двухсот заявок от находящихся на самоизоляции ФОТО: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Добровольцы помогают одиноким пожилым людям и инвалидам, и семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями

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Штаб волонтеров организован при отеле по молодежной политики городского муниципалитета. Сто семьдесят добровольцев помогают одиноким старикам, инвалидам многодетным семьяс и семьям с детьми-инвалидами. Они доставляют лекарства и продукты, помогают оплатить услуги ЖКХ, выносят мусор.

- Волонтеры помогают доставлять продуктовые наборы детям с ограниченными возможностями, малообеспеченным и многодетным семьям, - рассказали в городском муниципалитете. – Только за последнюю неделю апреля адресную помощь получило 1380 семей. С 6 мая будет развозиться новая партия гуманитарной помощи.

29 - 30 апреля волонтёры поздравили с наступающим Днём Победы 224 тружеников тыла, вручив им открытки и подарки от Министерства социальной защиты края. Свою деятельность они продолжат до окончания режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU