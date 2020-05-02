2 Май 2020 2020-05-02T08:26:43+03:00

Более трех тысяч деревьев и кустарников посадят в Хабаровске в 2020 году Фото: Евгения МОЛОТОВА

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Более 1200 деревьев и полутора тысяч кустарников планирует высадить в этом году городской муниципалитет. В апреле посадки начались новом Театральным сквере на территории парка «Динамо». Зеленые насаждения уже появились на Матвеевском шоссе, улице Кочнева, Сысоева и Фоломеева. На очереди Амурский бульвар.

-Сейчас мы высаживаем хвойные деревья – сосну, лиственницу, а также абрикос, грушу и кустарники, - рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Хабаровска Ирина Дубянская. – Осенью будем сажать лиственные – дуб, клен, рябину и другие. Всего же в 2020 году в Хабаровске будет посажено 3200 новых деревьев и кустарников.

6 мая начнутся посадки, приуроченные к годовщине Великой Победы. В рамках акции «Сад памяти» деревья высадят в сквере воинской славы на Комсомольской площади. В акции примут участие члены юнармии и городской администрации. 7 мая акция пройдет вблизи памятника Морякам-Амурцам в Краснофлотском районе.

Напомним, весной этого года в городе прошли санитарные рубки, вызвавшие большой общественный резонанс. Хабаровчане крайне негативно отнеслись к вырубкам деревьев на территории парка «Динамо» и на Амурском бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU