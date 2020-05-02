Жителям Хабаровского края предлагают устанавливать спортивные рекорды, не выходя из дома

2 Май 2020 2020-05-02T09:39:59+03:00

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В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы жителей края приглашают принять участие в интерактивной акции «Мир. Спорт. Победа». Для участия достаточно снять видео выполнения спортивных упражнений и опубликовать его в соцсети Инстаграм снабдив хештегом #мирспортпобеда. Акция пройдет с 6 по 9 мая, а все ее участники получат специальные электронные дипломы.

Желание принять участие в акции уже выразил ряд профессиональных спортсменов, которые в режиме самоизоляции проводят тренировки дома. К занятиям в домашних условиях спортсмены призывают и всех жителей края, которые находятся на самоизоляции

- В этом году мы отмечаем юбилей Великой Победы, посвящая эту акцию подвигам защитников Отечества. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции, установив свой собственный спортивный рекорд, - подчеркнул министр физической культуры и спорта Хабаровского края Семен Экшенгер.

В акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» приняли участие ведущие спортсмены региона: чемпионы мира по спортивному ориентированию Сергей Горланов и Алёна Трапезникова, призер чемпионата России по дзюдо Дарья Карпова, участник Паралимпийских игр и призёр чемпионата Европы по спорту слепых в дисциплине дзюдо Виктор Руденко, победитель первенств Европы по прыжкам на батуте Алина Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU