Ситуация по коронавирусу на 2 мая 2020 года в К2омсомольске-на-Амуре
По состоянию на 2 мая в инфекционном госпитале, Комсомольска-на-Амуре развернутом на базе второй городской больницы, находится 16 пациентов у которых подтверждена коронавирусная инфекция. 14 из них находятся в удовлетворительном состоянии, у 2 - с пневмонией и covid-19 состояние средней тяжести.
Кроме того, в инфекционном госпитале находится 15 пациентов контактировавших с ранее заболевшим. 12 из них находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо из этих пятнадцати, жители села Богородское.
Также в инфекционном госпитале находится 49 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки поступило 3 пациента с пневмониями.
У 36 работников авиационного завода, прибывших из служебной командировки в Китай, и находившихся 2 недели в обсерваторе, размещенном на базе санатория-профилактория «Кедр» срок карантина закончен. Случаев заболевания у них не выявлено.
Напомним, общее количество больных в Хабаровском крае - 566 человек. Выздоровело 73. Скончалось пятеро.
ИСТОЧНИК KP.RU
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