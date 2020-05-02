Навигацию в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края в 2020 году откроют 12 мая

2 Май 2020 2020-05-02T12:08:46+03:00

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Первого мая начался сезон в Хабаровске, Солнечном районе и Комсомольске-на-Амуре. Однако, в северных регионах Хабаровского края навигация еще не началась. В соответствии с распоряжениями с 6 мая навигация откроется на реках Амурского района. С 12 мая ложки и катера пойдут в границах прибрежной полосы Ванинского района, бухты Ванина, рек Бута, Хуту, Тумнин, Улике а также в Советской Гавани и Советско-Гаванском районе.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, что все судоводители обязаны иметь при себе соответствующие удостоверения на право управления маломерным судном. Само плавстредство должно пройти регистрацию и иметь техпаспорт, а также комплект средств спасения. (спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель, медицинскую аптечку). Отправляясь в путь, имейте при себе теплые вещи, запас воды, еды и топлива, зарядите сотовый телефон и не пренебрегайте средствами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU