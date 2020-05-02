2020-05-02T14:07:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 2 мая 2020 года: первый больной в Охотском районе

Выявлено 29 новых случаев заражения вызываемого COVID-19
Евгения МОЛОТОВА
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Большая часть выявленных больных являются бессимптомными носителями ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяБольшая часть выявленных больных являются бессимптомными носителями ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
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По информации министерства здравоохранения Хабаровского края по состоянию на вечер 2 мая 2020 года в регионе диагноз «коронавирусная инфекция нового типа» подтвержден у 29 новых пациентов. Общее количество больных составило 595 человек. Из них умерли семеро, выздоровели 99, при этом 26 за последние сутки.

Как сообщают в ведомстве среди заболевших преимущественно жители Хабаровска. Первый случай заболевания зарегистрирован в Охотском районе. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет; 9 пациентов старше 65 лет, а том числе трое старше 80 лет; один ребенок в возрасте двух лет.

Большая часть выявленных больных являются бессимптомными носителями. На лечении находится 489 пациентов, из них 5 в тяжелом состоянии, в том числе 2 на аппаратах искусственной вентиляции легких. У большинства (87,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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