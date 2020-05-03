Обстановка в Хабаровском крае 3 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

3 Май 2020 2020-05-03T02:57:04+03:00

На севере края ожидается шквалистый ветер, в центральных районах пасмурно, на юге - дожди

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 3 мая наиболее сложная метеообстановка сложится на севере Хабаровского края. Циклон, пришедший в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы принес с собой северный и северо-восточный ветер, скоростью 20, местами 27 метров в секунду. Ночные температуры держатся в районе нуля – минус 1…+1, днем потеплеет до +3…+5. Мокрый снег щедро будет сыпаться с неба.

В центральных районах существенных осадков не ожидается. Пасмурно, дует юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду. В Хабаровске ночью +3…+5, днем +14…+16 – прохладнее, чем 2 мая.

На юге края тоже облачно, ветер северо-западный и западный, 6-11 метров в секунду. Возможен небольшой дождь. Ночью термометры показывают +4…+6, днем +16…+18 – комфортная температура, если бы не ветер.

На реках Хабаровского края обстановка спокойная. Граница вскрытия Амура по-прежнему на участке в трех километрах ниже села Циммермановка. Продолжается вскрытие рек в Верхнебуреинском, Ванинском, им. П.Осипенко, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и других районах. В течение двух суток ожидает подъем уровня Амура у Хабаровска на 10-15 сантиметров.

Показатели радиационного фона в крае держатся в пределах естественных значений. Превышений не зафиксировано и не прогнозируется. Солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное.

Заболеваемость сезонными ОРВИ и гриппом в крае идет на спад, эпидпорог не превышен. Остается опасность заразиться коронавирусом COVID-19. В крае действует особый масочный режим: при нахождении в общественных местах (торговых залах, общественном транспорте, иных помещениях с массовым пребыванием людей) необходимо надевать маску. ВОЗ и Роспотребнадзор напоминают: ношение маски на открытом воздухе смысла не имеет, наоборот, свежий воздух необходим человеку.

Напомним, что в Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. Поэтому садоводам и огородникам не стоит сжигать траву и бытовые отходы – за нарушение требований пожарной безопасности их могут привлечь к административной ответственности. На дачном участке или во дворе сельского дома обязательно должны стоять емкости с водой, у владельца под рукой должен быть элементарный инвентарь для тушения возгорания – плотный брезент, багор (грабли), лопата.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и Хабаровском гидрометеоцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU