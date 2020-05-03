2020-05-03T04:36:16+03:00
Общество

Полицейские ЕАО собрали гуманитарную помощь для многодетных семей

Продукты питания и товары первой необходимости сотрудники полиции купили за свой счет
Ксения ТУРТЫГИНА
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Сейчас нелегко всем, но есть те, кому значительно тяжелее большинства, - малоимущие и многодетные семьи. Фото: пресс-служба УМВД по ЕАОСейчас нелегко всем, но есть те, кому значительно тяжелее большинства, - малоимущие и многодетные семьи. Фото: пресс-служба УМВД по ЕАО
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Полицейские УМВД по Еврейской автономной области вместе с представителями ветеранских организаций и Общественного совета при ведомстве отправились в благотворительный рейд.

На учете в органах внутренних дел состоят семьи, находящиеся в сложной социальной ситуации. Как правило, это многодетные и малообеспеченные ячейки общества. Период самоизоляции и вынужденно нерабочих дней ухудшил их и без того непростое положение.

Полицейские решили помочь своим подопечным. За свой счет купили мясные и рыбные консервы, сладости, фрукты и товары первой необходимости – дезинфицирующие средства, стиральный порошок, другие бытовые мелочи. В первую очередь правоохранители с общественниками навестили многодетные семьи – где по четверо и более детей.

Встречу с родителями полицейские использовали еще и для того, чтобы уточнить, чем заняты несовершеннолетние, напомнить о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Рассказали и о новых видах мошенничества с банковскими картами: злоумышленники сообщают жертвам, что есть возможность получить помощь от государства, но для этого надо дать полные данные карты, включая CVR код – три цифры на обратной стороне. В конечном счете человек не только не получает «поддержку», но и лишается последнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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