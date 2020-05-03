«Ночь в музее» в Гродековском пройдет в режиме онлайн

3 Май 2020 2020-05-03T07:24:01+03:00

Присоединиться к трансляции смогут все жители Хабаровского края, да и всей страны

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До главной музейной ночи осталось чуть больше двух недель. Однако в этом году из-за осложненной эпидемиологической обстановки музейщики не рискнут собирать в своих стенах массу зрителей.

Гродековский музей одним из первых в Хабаровском крае анонсировал проведение акции «Ночь в музее» в режиме онлайн-трансляции.

- В условиях вынужденных, но необходимых ограничений мы не можем провести главную музейную ночь так, как хотелось бы: интересно, весело, а главное – вместе с вами, - говорят в краевом музее им. Гродекова. - Но отказаться от неё совсем мы не смогли, поэтому изменили формат и готовимся к встрече в прямом эфире!

Такой опыт для музея в новинку, к тому же у трансляции есть свои минусы. Но музейщики надеются, что плюсы перевесят. Зрителям обещают включения коллег, отличную музыку, добрую атмосферу, интересные лекции экскурсоводов. Трансляция запланирована в аккаунте Гродековского музея в сети Instagram 18 мая 2020 года. Начало в 22:00 по хабаровскому времени.

Трансляция пройдет в сети InstagramФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU