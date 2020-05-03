2020-05-03T07:24:01+03:00
Звезды

«Ночь в музее» в Гродековском пройдет в режиме онлайн

Присоединиться к трансляции смогут все жители Хабаровского края, да и всей страны
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Сотрудники Гродековского музея обещают, что Ночь состоится, несмотря на самоизоляцию. Фото: музей им. ГродековаСотрудники Гродековского музея обещают, что Ночь состоится, несмотря на самоизоляцию. Фото: музей им. Гродекова
Изменить размер текста:

До главной музейной ночи осталось чуть больше двух недель. Однако в этом году из-за осложненной эпидемиологической обстановки музейщики не рискнут собирать в своих стенах массу зрителей.

Гродековский музей одним из первых в Хабаровском крае анонсировал проведение акции «Ночь в музее» в режиме онлайн-трансляции.

- В условиях вынужденных, но необходимых ограничений мы не можем провести главную музейную ночь так, как хотелось бы: интересно, весело, а главное – вместе с вами, - говорят в краевом музее им. Гродекова. - Но отказаться от неё совсем мы не смогли, поэтому изменили формат и готовимся к встрече в прямом эфире!

Такой опыт для музея в новинку, к тому же у трансляции есть свои минусы. Но музейщики надеются, что плюсы перевесят. Зрителям обещают включения коллег, отличную музыку, добрую атмосферу, интересные лекции экскурсоводов. Трансляция запланирована в аккаунте Гродековского музея в сети Instagram 18 мая 2020 года. Начало в 22:00 по хабаровскому времени.

Трансляция пройдет в сети Instagram Фото: Социальные сети

Трансляция пройдет в сети InstagramФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске рецидивистка украла у пенсионера мобильник
Колледжи и техникумы Хабаровского края приглашают на виртуальные экскурсии
«Ночь в музее» в Гродековском пройдет в режиме онлайн
В минздраве Хабаровского края объяснили отсутствие данных по военнослужащим, заболевшим COVID-19
Полицейские ЕАО собрали гуманитарную помощь для многодетных семей
Обстановка в Хабаровском крае 3 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 2 мая 2020 года: первый больной в Охотском районе
Навигацию в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края в 2020 году откроют 12 мая
Жителям Хабаровского края предлагают устанавливать спортивные рекорды, не выходя из дома
Более трех тысяч деревьев и кустарников посадят в Хабаровске в 2020 году
Ситуация по коронавирусу на 2 мая 2020 года в К2омсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре волонтеры выполнили более двухсот заявок от находящихся на самоизоляции
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 мая 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 2 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 1 мая 2020 года
Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 1 мая 2020 года: число заражений 131
О начале навигации районах Хабаровского края рассказали в МЧС
Новый инструмент опробовали при тушении лесных пожаров в Хабаровском крае
Рецепт для самоизолированных набирает популярность в Хабаровском крае
На майских праздниках в Хабаровском крае ожидается дождь и ветер
В клумбы Хабаровска высадят 520 тысяч цветочных саженцев
Обстановка в Хабаровском крае 1 мая 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость