В минздраве Хабаровского края объяснили отсутствие данных по военнослужащим, заболевшим COVID-19
В официальном аккаунте министерства здравоохранения Хабаровского края появилось разъяснение по статистике заболеваемости COVID-19 среди служащих Минобороны и иных силовых ведомств.
- Информация по случаям, выявленным в системе Министерства обороны, иных силовых ведомств в распоряжении минздрава края отсутствует, так как эти федеральные ведомства имеют независимую систему санитарно- эпидемического и медицинского обеспечения, - разъяснили в гражданском ведомстве.
Вместе с тем, подчеркивают в краевом минздраве, данные по заболеваемости, в том числе по районам края, строго соответствуют действительности. Кроме того, нужно понимать, что есть «подозрение на коронавирусную инфекцию нового типа», а есть «лабораторно подтвержденный диагноз». Поскольку у коронавируса нового типа нет специфических, присущих только ему внешних проявлений, пациент с подозрением на этот вирус сдает биоматериалы для лабораторного обследования. Только так можно подтвердить или опровергнуть наличие у пациента COVID-19.
На первую половину 3 мая статистика по заболеваемости в Хабаровском крае свежих данных пока нет, действительна статистика на вечер 2 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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