В минздраве Хабаровского края объяснили отсутствие данных по военнослужащим, заболевшим COVID-19

3 Май 2020 2020-05-03T05:57:59+03:00

В распоряжение ведомства поступает информация только по гражданским лицам, у которых лабораторно подтверждено или опровергнуто наличие коронавирусной инфекции

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В официальном аккаунте министерства здравоохранения Хабаровского края появилось разъяснение по статистике заболеваемости COVID-19 среди служащих Минобороны и иных силовых ведомств.

- Информация по случаям, выявленным в системе Министерства обороны, иных силовых ведомств в распоряжении минздрава края отсутствует, так как эти федеральные ведомства имеют независимую систему санитарно- эпидемического и медицинского обеспечения, - разъяснили в гражданском ведомстве.

Вместе с тем, подчеркивают в краевом минздраве, данные по заболеваемости, в том числе по районам края, строго соответствуют действительности. Кроме того, нужно понимать, что есть «подозрение на коронавирусную инфекцию нового типа», а есть «лабораторно подтвержденный диагноз». Поскольку у коронавируса нового типа нет специфических, присущих только ему внешних проявлений, пациент с подозрением на этот вирус сдает биоматериалы для лабораторного обследования. Только так можно подтвердить или опровергнуть наличие у пациента COVID-19.

На первую половину 3 мая статистика по заболеваемости в Хабаровском крае свежих данных пока нет, действительна статистика на вечер 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU