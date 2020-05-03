Колледжи и техникумы Хабаровского края приглашают на виртуальные экскурсии

3 Май 2020 2020-05-03T08:58:29+03:00

Не выходя из дома, школьники смогут узнать, каким профессиям обучают в организации, и увидеть учебные помещения

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Профориентационный проект «Кастинг профессий» проходит в Хабаровской крае, сообщает пресс-служба краевого правительства. Продлится он до 15 мая.

Профессиональные образовательные организации – техникумы и колледжи – проводят «день открытых дверей» в виртуальной реальности. Ребята узнают о самых востребованных в крае профессиях и специальностях, а чтобы выбор учебного заведения был по-настоящему осознанным, школьникам предлагают пройти профориентационные тесты.

Также на краевом портале «ПрофОбр27» есть ссылки на мастер-классы от преподавателей и специалистов техникумов и колледжей, опубликован электронный справочник для абитуриентов – в нем собрана вся необходимая информация об учебном заведении и условиях поступления в него. А виртуальная экскурсия по колледжу или техникуму позволит увидеть аудитории и лаборатории, в которых школьник, возможно, скоро займет свое место.

- Наш проект призван помочь педагогам совмещать дистанционное обучение и профориентацию детей, которые вынуждены сейчас находиться дома. Учебный год подходит к концу, не за горами старт приемной кампании. На наших ресурсах дети смогут, не выходя из дома, ознакомиться со всем спектром профессий, которые предлагают учреждения СПО, и сделать выбор, - рассказала Елена Валенюк, начальник отдела профориентационной работы Хабаровского краевого института развития образования.

В Хабаровском крае 29 техникумов и колледжей ведут обучения по 132 специальностям и 62 профессиям. В 2020 году приемная кампания в учреждения среднего профобразования начнется не позднее 20 июня. В общей сложности на 2020/2021 учебный год абитуриентам предоставят 8 165 бюджетных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU