В Хабаровске рецидивистка украла у пенсионера мобильник

3 Май 2020 2020-05-03T10:45:13+03:00

У женщины оказалось богатое криминальное прошлое: от хулиганства и краж до разбойных нападений

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Скромный смартфон за пять тысяч рублей, лежащий в кармане у 69-летнего хабаровчанина, привлек внимание карманного вора. Пожилого мужчину, как позже установили сотрудники полиции, обокрали в автобусе.

Пенсионер в тот момент ничего не заметил, исчезновение телефона обнаружил, придя домой. Занервничал, начал вспоминать, где мог забыть мобильник. В итоге пошел в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, правоохранители нашли подозреваемую – 48-летняя хабаровчанка, ехала в том же автобусе. Смартфон она сбыть не успела, гаджет вернулся к законному владельцу.

А вот любительница чужого домой вернется не скоро. У дамы оказалось богатое криминальное прошлое. Впервые она «засветилась» как фигурантка уголовного дела в 1986 году, тридцать четыре года назад (получается, ей было около 14 лет) – хулиганство. Потом были дела за кражи, грабеж, разбойное нападение. Не стал исключением и 2020 год – она похитила 15 тысяч рублей у своей собутыльницы, вновь став фигуранткой уголовного дела.

Женщина неоднократно оказывалась в местах лишения свободы. Вот и сейчас мадам оставили за решеткой, поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи проверяют причастность гражданки к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU