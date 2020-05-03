2020-05-03T10:45:13+03:00
Происшествия

В Хабаровске рецидивистка украла у пенсионера мобильник

У женщины оказалось богатое криминальное прошлое: от хулиганства и краж до разбойных нападений
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Карманные кражи - одно из распространенных явлений, держать ценные вещи стоит подальше от чужих рукКарманные кражи - одно из распространенных явлений, держать ценные вещи стоит подальше от чужих рук
Изменить размер текста:

Скромный смартфон за пять тысяч рублей, лежащий в кармане у 69-летнего хабаровчанина, привлек внимание карманного вора. Пожилого мужчину, как позже установили сотрудники полиции, обокрали в автобусе.

Пенсионер в тот момент ничего не заметил, исчезновение телефона обнаружил, придя домой. Занервничал, начал вспоминать, где мог забыть мобильник. В итоге пошел в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, правоохранители нашли подозреваемую – 48-летняя хабаровчанка, ехала в том же автобусе. Смартфон она сбыть не успела, гаджет вернулся к законному владельцу.

А вот любительница чужого домой вернется не скоро. У дамы оказалось богатое криминальное прошлое. Впервые она «засветилась» как фигурантка уголовного дела в 1986 году, тридцать четыре года назад (получается, ей было около 14 лет) – хулиганство. Потом были дела за кражи, грабеж, разбойное нападение. Не стал исключением и 2020 год – она похитила 15 тысяч рублей у своей собутыльницы, вновь став фигуранткой уголовного дела.

Женщина неоднократно оказывалась в местах лишения свободы. Вот и сейчас мадам оставили за решеткой, поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи проверяют причастность гражданки к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 3 мая 2020 года: 18 человек выздоровели
В Хабаровске рецидивистка украла у пенсионера мобильник
Колледжи и техникумы Хабаровского края приглашают на виртуальные экскурсии
«Ночь в музее» в Гродековском пройдет в режиме онлайн
В минздраве Хабаровского края объяснили отсутствие данных по военнослужащим, заболевшим COVID-19
Полицейские ЕАО собрали гуманитарную помощь для многодетных семей
Обстановка в Хабаровском крае 3 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 2 мая 2020 года: первый больной в Охотском районе
Навигацию в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края в 2020 году откроют 12 мая
Жителям Хабаровского края предлагают устанавливать спортивные рекорды, не выходя из дома
Более трех тысяч деревьев и кустарников посадят в Хабаровске в 2020 году
Ситуация по коронавирусу на 2 мая 2020 года в К2омсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре волонтеры выполнили более двухсот заявок от находящихся на самоизоляции
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 мая 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 2 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 1 мая 2020 года
Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 1 мая 2020 года: число заражений 131
О начале навигации районах Хабаровского края рассказали в МЧС
Новый инструмент опробовали при тушении лесных пожаров в Хабаровском крае
Рецепт для самоизолированных набирает популярность в Хабаровском крае
На майских праздниках в Хабаровском крае ожидается дождь и ветер
В клумбы Хабаровска высадят 520 тысяч цветочных саженцев
Обстановка в Хабаровском крае 1 мая 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость