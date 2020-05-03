2020-05-03T12:06:01+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 3 мая 2020 года: 18 человек выздоровели

За сутки зарегистрировано тридцать четыре новых случая в Хабаровске и районе им. Лазо
Ксения ТУРТЫГИНА
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Соблюдая масочный режим, вы защищаете окружающих от себя и не позволяете инфекции распространяться дальшеСоблюдая масочный режим, вы защищаете окружающих от себя и не позволяете инфекции распространяться дальшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на вечер 3 мая 2020 года в Хабаровском крае нарастающим итогом 629 пациентов, заболевших коронавирусом нового типа, из них семь умерли.

За минувшие сутки прибавило 34 пациента, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Это жители Хабаровска и района им. Лазо.

Из хороших новостей: Хабаровский край лидирует по количеству выздоровевших в Дальневосточном федеральном округе – 117 человек в общей сложности, из них восемнадцать признаны здоровыми сегодня.

Среди заболевших большинству от 18 до 65 лет, старше 65 лет двенадцать пациентов, в том числе двоим – за восемьдесят. На лечении 505 пациентов, включая пять «тяжелых», из них двое на искусственной вентиляции легких. У 87% заболевших заболевание протекает в легкой форме.

В краевом минздраве подчеркнули, что 45% вновь выявленных заболевших – бессимптомные носители. То есть внешне эти люди кажутся здоровыми, да и сами они не подозревали, что подхватили коронавирусную инфекцию. Обнаружить у них вирус удалось только благодаря лабораторным исследованиям. Все выявленные пациенты были в близком контакте с ранее заболевшими, поэтому находились в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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