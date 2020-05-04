2020-05-04T03:07:34+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 4 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В северных районах края заканчивается ледоход
Евгения МОЛОТОВА
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В северных районах края заканчивается ледоход. В южных - распускаются листьяВ северных районах края заканчивается ледоход. В южных - распускаются листьяФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 4 мая опасных метеорологических явлений не ожидается. Пришедший с запада циклон принесет с собой умеренные осадки и сильный ветер. В Хабаровске облачно с прояснениями, температура ночью от +4 до +7, днем от до +10, ветер северо-восточный 3 м/с, порывы до 10 м/с. На юге региона дожди, дымка, видимость затруднена, столбик термометра ночью упал до 0, днем - до +10, ветер северо-западный 3-5 м/с, порывы до 11 м/с. В центральных районах облачно с прояснениями, температура ночью до +5, днем до +12, ветер северный, порывистый 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. На севере края облачно с прояснениями, туман, видимость затруднена, температура ночью от -5 до 0, днем 0 - +1, ветер северный 3 м/с. Радиационный фон стабилен. Уровень естественного загрязнения составляет 10 – 25 мкр/час.

Опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не зарегистрировано. Граница вскрытия Амура проходит на участке вблизи поселка Дуди Ульчского района. На территории Амурской области от села Джалинда до села Гродеково ледоход, ниже до Комсомольска-на-Амуре вода свободна от льда.

На Нижнем Амуре в Ульчском районе у с. Циммермановка продолжаются подвижки льда. Пойма Амура от села Нижнетамбовское до села Богородского затоплена на глубину 0,1-0,6 м. Пойма реки Амур на участке село Мариинское – город Николаевск-на-Амуре затоплена на глубину 0,08-0,8 м. На реке Кур у села Кур продолжается ледоход. На отдельных реках северных районах отмечаются подвижки льда, разводья. Уровень Амура у Хабаровска 44 см. Температура воды 7,4 градуса.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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