Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 4 мая 2020 года: количество заболевших - 629 человек

4 Май 2020 2020-05-04T03:33:05+03:00

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Новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в районе имени Лазо и в краевой столице. Общее число подтвержденных случаев заражения - 34 человека. По сообщению краевого минздрава все пациенты ранее контактировали с уже заболевшими и находились в изоляции. Большинство из них, люди в возрасте от 18 до 65 лет; 12 пациентов старше 65 лет, а том числе 2 старше 80. Около 45% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования.

В общей сложности на территории Хабаровского края по состоянию на утро 4 мая 2020 года официально подтверждено 629 случаев заболевания. 18 человек 3 мая признаны здоровыми. Общее количество выздоровевших – 117. Этот показатель является лучшим по ДФО. Семеро умерли.

На лечении находится 505 пациентов, из них 5 в тяжелом состоянии, в том числе 2 на ИВЛ. У большинства болеющих (87,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU