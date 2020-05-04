Предприятия в Хабаровском крае нарушают условия самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T05:20:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Краевое управление Роспотребнадзора проводит рейды для контроля за соблюдением предпринимателями санитарно-эпидемиологических норм, введенных в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Во время проведения контрольних мероприятий инспекторами регулярно выявляются нарушения законодательно установленных требований. Так, только на территории Хабаровска выявлены нарушения в целом ряде организаций. Например, в одном из магазинов, расположенных в Железнодорожном районе предприниматель торговал товарами, не относящимися к первой необходимости.

Выявлен целый ряд нарушений в работе парикмахерских, общественного транспорта, ЖКХ, предприятий торговли. Сотрудники не выполняли требования санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, находились на рабочих местах без масок. Материалы по нарушениям, создающим предпосылки возникновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением на территории Хабаровска новой коронавирусной инфекции COVID-2019, направлены в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU