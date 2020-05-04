17 подъездов сняты с карантина в ЕАО

4 Май 2020 2020-05-04T06:30:47+03:00

Ограничения сняты с домов, расположенных в Биробиджане, а также в Октябрьском и Облученском районах области. Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Решение об отмене карантина в семнадцати подъездах принято сегодня 4 мая властями ЕАО. Ограничения сняты с домов, расположенных в Биробиджане, а также в Октябрьском и Облученском районах области.

- На сегодня закрытыми остаются два подъезда в селе Николаевка и семь в Биробиджане, - отмечают в пресс-службе правительства ЕАО. - Закрытые подъезды расположены по адресам: ул. Невская,16, ул. Шолом-Алейхема, 51, ул. Осенняя, 21, ул. Набережная, 18а, ул. Дзержинского,14, ул. Миллера,9 ул. 40 лет Победы, 2.

Всего под наблюдением специалистов Управления Роспотребнадзора по ЕАО в регионе остаются 682 человека.

Напомним, на территории Еврейской автономной области введен режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Свободное посещения ряда территорий, например, села Амурзет и поселка Бира, а также свободное перемещение по этим населенным пунктам приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU