Отопительный сезон завершается в Хабаровском крае

4 Май 2020 2020-05-04T08:17:57+03:00

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С 4 мая 2020 года в ряде регионов Хабаровского края завершился отопительный сезон. Батареи остыли в краевой столице, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском и Нанайском районах. Как отмечают энергетики в этом году обошлось без крупных происшествий.

- В целом отопительный период в регионе проходил относительно спокойно, - отмечают в краевом министерстве ЖКХ. - Перебоев с поставками топлива не возникало. Все запланированные работы выполнялись по графику. Сбои, конечно, случались. К примеру, в Хабаровске из-за аварии на ТЭЦ-1 в середине января пришлось снизить параметры теплоснабжения сразу в нескольких жилых кварталах. Случались проблемы и в отдаленных районах. Но все решалось оперативно.

На очереди отключение отопления в южных районах региона. Пока на юге края подача прекращена только в Вяземском районе. Последними, примерно в начале июня, без тепла в домах останутся жители северных районов Хабаровского края. Напомним, отключения тепла возможны только после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура будет превышать восемь градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU