Последний звонок в Хабаровске может пройти в режиме онлайн

4 Май 2020 2020-05-04T09:46:30+03:00

В этом году последний звонок может пройти в режиме онлайн Фото: Евгения МОЛОТОВА

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Идею проведения последнего звонка в режиме онлайн рассматривают в муниципалитете краевой столицы. Традиционно, последние звонки и торжественные линейки проходят в учебных заведениях в конце мая. Однако, в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации проведение школьных линеек может казаться под угрозой.

- Проведение торжественных линеек и последних звонков в обычном режиме возможно в том случае, если это разрешат в Роспотребнадзоре, - уточнили в городской администрации. – В противном случае прорабатывается запасной план о проведении линеек в режиме онлайн трансляций.

По словам вице-мэра по социальным вопросам Елены Лагошиной, пришедшей на место освобожденной от должности Ольги Тен, в настоящее время ситуация с отменой ограничений, связанной с борьбой с новой коронавирусной инфекцией во многом зависит от самих горожан и их самодисциплины.

Напомним, в Хабаровском крае четвертая четверть проходит в режиме дистанционного обучения, а школьники младших классов закончили учебный год досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU