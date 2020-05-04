Правительство ЕАО развенчало новый миф о коронавирусе
По социальным сетям продолжают гулять фейки о коронавирусной инфекции. Информацию о смерти пациентки развенчали в правительстве ЕАО. По словам пресс-службы все пациенты с диагнозом новая коронавирусная инфекция, живы и даже не нуждаются в искусственной вентиляции легких.
- Пожилая женщина не была госпитализирована в учреждение, - подчеркнули в пресс-службе правительства ЕАО. - Она действительно умерла в приемном покое, но не от коронавирусной инфекции. Пробы, оперативно исследованные в лаборатории территориального управления Роспотребнадзора, показали однозначно отрицательный результат.
Все пациенты с подтвержденным диагнозом живы. Их состояние не вызывает опасений у врачей. Напомним, распространение фейковых новостей влечет за собой ответственность до уголовной включительно.
Всего под наблюдением специалистов Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области в регионе остаются 682 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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