Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 4 мая 2020 года: 39 новых заболевших

4 Май 2020 2020-05-04T13:47:26+03:00

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Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции нового типа увеличилось на 5 человек и составило 122. Таким образом, край продолжает удерживать лидирующие позиции по выздоровлению пациентов среди Дальневосточного федерального округа.

По информации Роспотребнадзора за прошедшие сутки на территории Хабаровского края зафиксировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Самый младший из заболевших ребенок четырех месяцев. Большинство пациентов – люди в возрасте от 18 до 65 лет. Двое пациентов – люди старшей возрастной категории. Общее количество заболевших детей – 8 человек, старшему из которых 13 лет.

Половина вновь выявленных пациентов – бессимптомные носители. Все они выявлены в результате тестирования. 20% больны пневмонией, остальные имеют признаки простудных заболеваний.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

Всего в крае зарегистрировано 668 случаев заболевания, семеро заболевших умерли.

На лечении находится 539 пациентов, из них 5 в тяжелом состоянии, в том числе 2 на ИВЛ. У подавляющего большинства (87,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

На территории сохраняется режим самоизоляции. Рекомендован масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU