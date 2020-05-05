2020-05-05T02:56:30+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 5 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Во вторник опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются
Борис КОКУРИН
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Обстановка в Хабаровском крае 5 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 5 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае 5 мая 2020 года, по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в Хабаровске преимущественно без осадков, температура ночью от 0 до +2, днем от +13 до +15, ветер северный 5-10 м/с;

В южных районах – без существенных осадков, температура ночью от +1 до +3, днем от +11 до +15, ветер западный 5-10 м/с;

В центральных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от -2 до +8, днем от +10 до +12, ветер северный 3-11 м/с;

В северных районах – без существенных осадков, температура ночью от -2 до -5, днем от +3 до +5, ветер северный, северо-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.

На реках центральных и северных районов края продолжается процесс вскрытия рек. Граница вскрытия реки Амур проходит на участке села Дуди – села Богородское Ульчского района, у села Богородское отмечается подвижка льда, текущий уровень 289 см (+29 см за сутки), ожидается вскрытие в течение суток - двое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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