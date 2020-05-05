2020-05-05T06:01:30+03:00
Политика

Военная авиация в Хабаровском крае и остальных регионах округа увеличит количество полетов этим летом

Пилоты будут выполнять не только боевые задачи, но и следить за пожарной обстановкой
Борис КОКУРИН
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Военная авиация в Хабаровском крае и остальных регионах округа увеличит количество полетов этим летомВоенная авиация в Хабаровском крае и остальных регионах округа увеличит количество полетов этим летомФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Как передают из штаба армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения интенсивность полётов армейской авиации существенно возрастет. Причем касается это всех видов авиации: штурмовой, военно-транспортной, истребительной и армейской.

- Это связано не только с выполнением задач боевой подготовки в повседневной деятельности войск и сил округа, но и с проведением мониторинговых полетов на разведку лесопожарной обстановки на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Помимо этого как сообщают в ведомстве в связи с выпуском лейтенантов из военных ВУЗов ВВС и пополнением ими рядов лётного состава соединений и воинских частей объединения, проведение полётов молодыми лётчиками требует более тщательной подготовки, а её качество напрямую зависит от часов налёта. К тому же и более опытные летчики будут повышать свою квалификацию этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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