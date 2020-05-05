Военная авиация в Хабаровском крае и остальных регионах округа увеличит количество полетов этим летом
Как передают из штаба армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения интенсивность полётов армейской авиации существенно возрастет. Причем касается это всех видов авиации: штурмовой, военно-транспортной, истребительной и армейской.
- Это связано не только с выполнением задач боевой подготовки в повседневной деятельности войск и сил округа, но и с проведением мониторинговых полетов на разведку лесопожарной обстановки на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо этого как сообщают в ведомстве в связи с выпуском лейтенантов из военных ВУЗов ВВС и пополнением ими рядов лётного состава соединений и воинских частей объединения, проведение полётов молодыми лётчиками требует более тщательной подготовки, а её качество напрямую зависит от часов налёта. К тому же и более опытные летчики будут повышать свою квалификацию этим летом.
ИСТОЧНИК KP.RU