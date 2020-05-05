2020-05-05T09:02:34+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре безработный «раздел» теплотрассу на 60 тысяч рублей

Оцинкованную сталь он вывез на арендованном грузовике
Борис КОКУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре безработный «раздел» теплотрассу на 60 тысяч рублейВ Комсомольске-на-Амуре безработный «раздел» теплотрассу на 60 тысяч рублейФото: Юлия ДУБИНА
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В полицию позвонили рабочие, которые придя на работу утром обнаружили что ремонтируемый ими участок теплотрассы остался без защитного покрытия. По их словам, кто-то умудрился снять и вывезти в неизвестном направлении 40 листов оцинкованной стали стоимостью 60 тысяч рублей.

Следователи начали поиск «от обратного». Рассудив, что оцинкованный метал содрали для того, чтобы сдать в скупку они начали проверять все расположенные рядом приемные пункты металлолома. В одном из них похищенный метал был обнаружен. Удалось установить личность ночного похитителя, а затем и задержать его.

- Им оказался безработный 21-летний комсомольчанин. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Установлено, что в ночное время фигурант находился на территории ремонтного участка. Там он заметил оцинкованные листы, предназначенные для защитного покрытия тепловой магистрали. Вызвав по телефону грузовик, злоумышленник вывез похищенное в пункт приема металлолома. Вырученные денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

С подозреваемого взято обязательство о явке, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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