5 Май 2020 2020-05-05T04:27:37+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 мая 2020 года: среди заболевших 8 детей Фото: Правительство Хабаровского края

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Пока по данным министерства здравоохранения Хабаровского края, на утро 5 мая 2020 года существенных изменений в ситуации по коронавирусу нет. По сводке на вечер 4 мая в регионе пятеро выздоровевших пациентов.

Кстати, по суммарному числу выздоровевших, а это 122 человека Хабаровский край сохраняет лидирующие позиции в округе.

- За прошедшие сутки зарегистрировано 39 новых случая заболевания, все среди жителей города Хабаровска. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет; 2 пациента старше 65 лет, а том числе два старше 80; 8 детей в возрасте от 4 месяцев до 13 лет, - сообщили в краевом минздраве.

Почти половина из всех вновь выявленных пациентов не имеют симптомов заболевания. Выявляют их при проведении так называемого эпидемиологического расследования, когда тщательно проверяются все связи уже заболевших людей и тех, кто мог заразиться. У пятой части заболевших зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Всего в крае зарегистрировано 668 случаев заболевания, из них 7 умерли. На лечении находится 539 пациентов, из них 5 в тяжелом состоянии, в том числе 2 на ИВЛ. У большинства болеющих (87,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU