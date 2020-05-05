2020-05-05T10:32:10+03:00
Общество

Дачный сезон начался: пожарные проводят рейды на островах рядом с Хабаровском

Несколько отдыхающих уже оштрафованы за разведенный огонь
Борис КОКУРИН
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Дачный сезон начался: пожарные проводят рейды на островах рядом с ХабаровскомДачный сезон начался: пожарные проводят рейды на островах рядом с ХабаровскомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В прошлые выходные на дачи, которые расположены на островной территории Хабаровска пошли теплоходы и отправился поток садоводов-любителей. Вместе с ними несмотря на продолжающихся режим самоизоляции из города потянулись рыбаки и отдыхающие. Все они по мнению инспекторов Госпожнадзора требуют постоянного контроля со стороны контролирующих органов.

- Из опыта прошлых лет садоводы по большей части стараются придерживаться правил безопасности, не пускают палы и строго соблюдают требования особого противопожарного режима, - рассказывает Вадим Кожевников, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска. – Однако и среди них, а также отдыхающих на островах, рыбаков находятся граждане, пренебрегающие этими правилами. Их халатность может стать причиной большой беды. От оставленного костра, брошенного в траву окурка или спички пал травы может охватить десятки гектаров и уничтожить дачные постройки.

Дачникам и отдыхающим напоминают о необходимости иметь запасы воды на участке, о том что запрещено разводить костры, пускать палы и о штрафах предусмотренных во время действия особого противопожарного режима.

Кстати, один отдыхающий на острове Дачный уже оштрафован. Мужчина несмотря на запрет разводил костер. В другом случае нарушителями требований пожарной безопасности стали рыбаки.

Профилактические мероприятия по предупреждению природных и ландшафтных пожаров, палов травы проходят по всему краю. За праздничные дни проведено более 50 рейдов. Составлено около 20 протоколов на физических лиц, ещё столько же выдано предостережений. Проинструктировано свыше 700 человек. В рейдовых мероприятиях – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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