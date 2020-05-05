Решил вопрос: житель Комсомольска-на-Амуре после ДТП выхватил у виновника аварии телефон и скрылся

5 Май 2020 2020-05-05T12:00:27+03:00

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После ДТП, если конечно оно не смертельное, обычно оба участника аварии дожидаются экипажа Госавтоинспекции, оформляют инцидент и разъезжаются по своим делам. Но не в этом случае. В полицию обратился водитель, по его словам, он ехал на своем автомобиле, на что-то отвлекся и столкнулся с другой машиной. Вышел осмотрел повреждения и только достал телефон для того чтобы позвонить в ГАИ как тут же лишился гаджета.

- В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего водитель другого транспортного средства внезапно выхватил из рук заявителя мобильный телефон, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - После чего, не реагируя на крики потерпевшего, неизвестный скрылся на своем автомобиле. Заявитель сообщил полицейским приметы злоумышленника и номер его иномарки. Ущерб составил порядка 8 тысяч рублей.

Подозреваемого в грабеже (а именно под эту статью уголовного кодекса попадает теперь пострадавший в дорожно-транспортном происшествии мужчина) достаточно быстро задержали. На резонный вопрос: «Зачем?», он объяснил, что времени ждать экипаж у него не было. Телефон он планировал продать, а вырученные деньги потратить на ремонт своего автомобиля.

Сейчас на злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Грабеж», сам он находится под обязательством о явке. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU