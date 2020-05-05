2020-05-05T07:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В коронавирусном госпитале Еврейской автономной области умерла пациентка

Женщину госпитализировали 29 апреля с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание
Борис КОКУРИН
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В коронавирусном госпитале Еврейской автономной области умерла пациенткаВ коронавирусном госпитале Еврейской автономной области умерла пациенткаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Умершей был 41 год. Как сообщают в минздраве ЕАО она была подопечной областной психиатрической больницы, и периодически страдала от регулярных бронхитов. Женщина была госпитализирована с жалобами на высокую температуру и затрудненное дыхание 29 апреля. Тест на коронавирус который ей сделали при госпитализации оказался положительным.

- С каждым днем эпидемиологическая обстановка в регионе становится всё сложнее. В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией, – подчёркивает Ростислав Гольдштейн, временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО. - К сожалению, сегодня в областном инфекционном госпитале произошла первая смерть. Этой женщине был всего 41 год. В официальной статистике случай пока не указан. Причина смерти будет установлена завтра, после вскрытия. Но уже сегодня могу сказать, что врачами было сделано всё, чтобы сберечь жизнь человека. Эта смерть – печальное подтверждение того, что коронавирус не какая-то сказка, которую вам рассказывают. Это данность. Это реальное заболевание, которое приводит к летальному исходу. Приношу искренние соболезнования.

Глава региона призвал всех жителей автономии быть максимально осторожными и соблюдать ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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