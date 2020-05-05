5 Май 2020 2020-05-05T12:14:59+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 5 мая 2020 года: за сутки зарегистрирован 31 новый случай Фото: Правительство Хабаровского края

На лечении находятся 520 пациентов, из них 5 в тяжелом состоянии

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Как сообщают в министерстве здравоохранения Хабаровского края сегодня в регионе от COVID-19 выздоровело 50 пациентов. По суммарному числу выздоровевших -172 человек край сохраняет лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе.

- За сутки зарегистрировано 31 новых случая заболевания, все среди жителей города Хабаровска, - рассказали в региональном минздраве.

Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет; 8 пациентов старше 65 лет, а том числе два старше 80; 4 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 11 лет, один подросток 15 лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 45,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 35,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции. Всего в крае зарегистрировано 699 случаев заболевания, из них 7 умерли. На лечении находится 520 пациентов, из них 5 в тяжелом состоянии, в том числе 2 на ИВЛ. У большинства болеющих (87,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU