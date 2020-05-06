Обстановка в Хабаровском крае 6 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

6 Май 2020 2020-05-06T05:20:40+03:00

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Сегодня, 6 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске без осадков, температура ночью в пределах +2 +4, днем +18+20, ветер юго-западный 5-10 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночная температура +3 +6, днем +15 до +18, ветер северо-западный 5-10 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью -4 до +6, днем +9 +15, ветер западный, северо-западный 4-10 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, температура ночью от -6 до 0, днем от +3 до +14, ветер западный, северо-западный 4-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Граница вскрытия реки Амур проходит на участке сел Дуди - Богородское Ульчского района. Гидрологи констатируют, что кромка ледохода находится в четырех километрах ниже села Дуди. У села Богородское отмечают подвижку льда, текущий уровень 329 сантиметров (+40 сантиметров за сутки), ожидается вскрытие в течение суток.

Прогноз на стуки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU