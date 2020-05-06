Поджигателей нашли у костров в Еврейской автономии

6 Май 2020 2020-05-06T05:19:32+03:00

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В Еврейской автономии продолжают выявлять поджигателей, которые несмотря на особый противопожарный режим продолжают играть с огнем. Среди нарушителей женщина и двое несовершеннолетних. Первая развела костер, чтобы сжечь сухую траву и мусор, а подростки пытались с помощью огня ликвидировать покрышку.

- Взрослую нарушительницу выявили в Облученском районе. Женщине разъяснили требования пожарной безопасности и составили административный протокол. Ее привлекут к административной ответственности в виде штрафа в две тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Подростков же обнаружили на берегу реки Хинган. При виде пожарных инспекторов они сами потушили костер. Сотрудники МЧС России передали их данные в отделение полиции.

Напомним, в ЕАО действует особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено разводить костры, поджигать траву и сжигать мусор. Местное население убедительно просят не игнорировать эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU