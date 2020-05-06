6 Май 2020 2020-05-06T02:04:53+03:00

Работу по озеленению продолжат и после Дня Победы

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На Первомай на клумбах Биробиджана появились цветы. Работу по озеленению провели коммунальщики, которые также убирают мусор с прибордюрных полос, в скверах и площадях, монтируют иллюминацию.

- Цветы высадили на клумбах в Сквере Победы и на площади Дружбы. На привокзальной площади эту работу проведут в течение двух дней. В последних числах мая начнут высаживать цветы на набережной, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в планах коммунальщиков провести работу на развязке 40 лет Победы. Всего по муниципальному заказу собираются высадить более 50 тысяч однолетних цветов. Кроме того, ко Дню Победы украшают улицы города. На столбах уличного освещения вдоль центральных улиц монтируют тематическую иллюминацию - светящиеся звезды, флаги триколор.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции массовые и культурно-массовые мероприятия отменили, праздновать будут без митингов, шествий и концертов.

birobidzhansegodnia На Первомай на клумбах Биробиджана появились цветы

ИСТОЧНИК KP.RU