Листоеды впервые решили размножаться в Комсомольском заповеднике

6 Май 2020 2020-05-06T05:16:18+03:00

Хотя на юге Хабаровского края этот жук не редкость

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В заповеднике «Комсомольский» впервые обосновались жуки-листоеды, которых также называют Altica bisulcata. Насекомые с отменным аппетитом поглощают преимущественно листья рододендрона даурского. Жуки проявили небывалую активность после зимне спячки.

- Из листоедов, пожалуй, это единственные вредители данного кустарника на Дальнем Востоке. Жуки обычно питаются мякотью между жилками, им не хватает воды, и скоро надо приступать к яйцекладке. Собственно, яйца они также откладывают на кормовое растение, заботясь о потомстве, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

К слову, личинки листоедов подобно своим родителям поглощают зелень не менее активно. Именно эти насекомые наносят растению серьезные повреждения. Altica bisulcata встречается в Амурской области, Приморском крае, Монголии и на юге Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU