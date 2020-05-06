6 Май 2020 2020-05-06T05:15:06+03:00

Дорожные работы и отключения воды в Хабаровске 6 мая 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

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По данным на семь часов утра 6 мая, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодной воды. По разным техническим причинам горячую воду временно не подают в дома №№ 106 по улице Карла Маркса, №16 по улице Воровского, ДОС 9 и 76 по переулку Облачному.

Как сообщили в городской администрации, на сегодняшний день в городе не работают 117 лифтов. За минувшие сутки рабочие собрали с городских улиц 105,6 кубометра мусора. В работе они задействовали 112 единиц техники, в том числе ночью 13.

Также за минувшие сутки в краевой столице случилось 18 дорожных аварий, четыре пожара и 20 возгораний. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 733 раза.

Автолюбителей и пешеходов убедительно просят принимать во внимание, что сегодня, 6 мая, дорожные работы проведут на ряде улиц. Среди объектов улицы Краснореченская, Карла Маркса, Нагорная, Узловая, Королева, Георгиевская, Юности, Бойко-Павлова, Восточное шоссе, а также переулки Краснореченский, Светофорный и Зеленоборский.

ИСТОЧНИК KP.RU