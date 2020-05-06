Останки летчиков, разбившихся 78 лет назад, начнут искать под Хабаровском

6 Май 2020 2020-05-06T05:13:02+03:00

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Под Хабаровском начнутся поиски останков летчиков, погибших 78 лет назад. Катастрофа случилась в ночь с 9 на 10 мая 1942 года. У бомбардировщика ДБ-3 в воздухе загорелся двигатель. Из-за этого тяжелая машина перешла в штопор с увеличением угла пикирования до 80 градусов и врезалась в землю.

- Место падения обнаружили в ходе разведывательного выезда. Обломки нашли в лесном массиве недалеко от Хабаровска. Известно, что в роковую ночь рейс выполняли летчик старший лейтенант Филимонов Василий Михайлович, штурман лейтенант Карташев Иван Васильевич, стрелок-бомбардир лейтенант Филаретов Игорь Анатольевич, стрелок-радист старшина Постников Андрей Васильевич, воздушный стрелок младший сержант Петросьян Леонид Петрович, - рассказали в ПСО «Авиапоиск».

Самолет обнаружили через несколько дней после катастрофы. Тогда же зафиксировали, что останки летчиков разбросало на 170 метров от места падения, но извлечь их сразу не смогли. Восстановить события 78-летней давности смогли благодаря информации из Центрального архива Минобороны. Поисковики намерены 7-11 мая провести полевую экспедицию на месте катастрофы. Им понадобится помощь в работе. Добровольцев приглашают присоединиться к поискам, по итогу которых останки подготовят к захоронению и предадут земле. Подробная информация по телефону 8-914-663-93-43.

ИСТОЧНИК KP.RU