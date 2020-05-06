В МЧС Хабаровского края проведут горячую линию по антикоррупции

6 Май 2020 2020-05-06T05:11:44+03:00

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ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проведет горячую линию по антикоррупционному просвещению. Специалисты готовы ответить на вопросы населения 20 мая с 10 до 12 часов по местному времени по телефону (4212) 41-62-05.

- Консультации проведут заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения, главный специалист по вопросам противодействия коррупции на территории Хабаровского края, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты готовы отвечать на вопросы, связанные с противодействием коррупции, принять сообщения о фактах коррупции в подразделениях МЧС России в Хабаровском крае. Также гражданам расскажут о правильных действиях в случае если их вынуждают к совершению коррупционных действий. К слову, вопросы от населения будут принимать в том числе на электронный ящик guhab@sovintel.ru 20 мая. Пожалуйста, сделайте пометку «Прямая линия».

ИСТОЧНИК KP.RU