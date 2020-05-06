Под Хабаровском задержали сельчан, подозреваемых в разбое

6 Май 2020 2020-05-06T05:10:36+03:00

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В Хабаровском районе полицейские задержали двух сельчан, подозреваемых в разбое. По версии следствия, теперь уже фигуранты уголовного дела выбрали себе в жертву фермера из соседнего села. Они отправились к нему, чтобы забрать ценные вещи, которые позже намеревались продать.

- Позже пострадавший из села обратился в полицию. Он рассказал, что злоумышленники заявились к нему домой ночью. Двое мужчин угрожали ножами, похитили сотовый телефон, телевизор и автомобиль. Общий ущерб потерпевшего превысил 30 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Одному задержанному 22 года, второму 29 лет. Один из них ранее судим за совершение особо тяжкого преступления. За разбой фигуранты могут лишиться свободы на срок до 12 лет. На период предварительного следствия подозреваемых заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU