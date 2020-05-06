В Хабаровском крае после Первомая тушат природные пожары

6 Май 2020 2020-05-06T05:46:34+03:00

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В Хабаровском крае огнеборцы продолжают тушить природные пожары. Так, за сутки, 5 мая, в регионе зафиксировали шесть новых очагов возгораний. Причина их возникновения – халатность людей.

- На сегодняшний день тушат пожар в Амурском районе на расстоянии двух километров от села Падали. Огнем охвачена территория в 17 гектаров в Падалинском лесничестве. По одному новому возгоранию зарегистрировали в Верхнебуреинском и Вяземском районах на площади в семь и два гектара. Сразу три новых природных пожара появилось в Амгуньском лесничестве Солнечного района, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Жителям края напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности нарушителей привлекают к административной ответственности. К слову, особый противопожарный режим сегодня действует в 15 районах края. Во время его действия штрафы удваиваются. За разжигание костров граждане рискуют заплатить до четырех тысяч рублей, юрлица - до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU